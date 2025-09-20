Fórmula de Fabricio Alvarado designa a dos diputados como vicepresidentes

Dos diputados de la actual Asamblea Legislativa acompañarán a Fabricio Alvarado en su fórmula presidencial de cara a las elecciones de 2026, confirmó este sábado el partido Nueva República.

David Segura, abogado y especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, ocupará la primera vicepresidencia.

Rosalía Brown, bachiller en Administración de Compras y Control de Inventario, diputada de Limón y exvicepresidenta de la Asamblea Legislativa, asumirá la segunda vicepresidencia.

Según Alvarado, ambos diputados fueron seleccionados por su vinculación con las poblaciones costeras y por su trabajo legislativo enfocado en seguridad, pesca y oportunidades para los jóvenes.

Este será el tercer intento de Alvarado por llegar a la Presidencia. En 2018 perdió en segunda ronda frente a Carlos Alvarado, y en 2022 quedó tercero con el 14,88% de los votos, detrás de Rodrigo Chaves y José María Figueres.

