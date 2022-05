Folclor tico recibió a delegaciones y trajo peticiones a Chaves (Galería de fotos)

Con el color y ritmo, grupos folclóricos costarricenses recibieron a las 105 delegaciones que llegaron a la Asamblea Legislativa, lugar donde, oficialmente, el nuevo presidente Rodrigo Chaves tomará el mando el Gobierno de Costa Rica.

Los protagonistas de esos actos culturales no sólo trajeron espectáculo al traspaso de poderes, si no también peticiones muy puntuales al gobierno entrante.



Emerson Rayo, del grupo Inspiraciones costarricenses, solicitó al gobierno entrante más presupuesto.



“El arte costarricense es como un tesoro afuera y a veces aquí no se le da el mismo valor. Queremos tener más espacios, presupuesto, más visibilidad, obras y vestuarios”, comentó Rayo.



Y agregó: “Que la cultura se sienta dentro del país, todos los días, no sólo hoy. Cuando alguien va a México y Perú se vive, pero acá nos falta eso”.



Por su parte, Yenory, del grupo Pa-Bru Danzas Costarricenses, de Heredia, indicó que es especial ser tomados en cuenta para este domingo, sin embargo espera que la mística se mantenga durante cuatro años.



“Es un momento muy importante porque es un privilegio venir a participar en este espectáculo. Dar a conocer de lo que son tradiciones y costumbres. Somos portadores de cultura. Necesitamos más proyección y un apoyo real, que nos den presupuesto para cumplir objetivos”, aseguró.



Además, Ivonne García, de Ballet Folclórico Mi Linda Costa Rica indicó que la búsqueda de espacios seguros en las comunidades es clave.



“Le pediría que apoye desde el plano de la seguridad para poder practicar el arte de una manera tranquila para todas y todos, que sea inclusivo con nuestro sector, no queremos que el folclor no muera”, concluyó.