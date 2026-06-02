Fiscalía solicitará criterio de oportunidad para acelerar extradición de “Macho Coca”

El Ministerio Público solicitará un criterio de oportunidad para suspender el proceso penal que se sigue en Costa Rica contra Gilberth Bell Fernández, alias “Macho Coca”, con el fin de agilizar su extradición a Estados Unidos.

Este martes, el Poder Judicial confirmó que el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José autorizó su entrega diferida a las autoridades norteamericanas.



La decisión judicial se produjo tras resolver con lugar una apelación presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, luego de que en marzo anterior un juez rechazara la solicitud de extradición.



El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que la resolución fue notificada este día por el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea y que la extradición fue concedida de forma diferida debido a la existencia de un proceso penal pendiente en Costa Rica.

"En esta resolución se concede la extradición, pero diferida, y diferida porque existe todavía un proceso penal costarricense que se sigue contra esta persona, alias 'Macho Coca', y que debe finalizar. Eso lo hace ver la resolución", indicó Díaz.

Ante este escenario, el jerarca del Ministerio Público señaló que la institución impulsará un mecanismo legal para permitir que la extradición se materialice sin esperar la conclusión del expediente.

"Nosotros vamos a proceder, como ya lo hemos hecho en otros procesos de extradición, a solicitar un criterio de oportunidad, en este caso en favor de esta persona, para que ese proceso quede suspendido y pueda ejecutarse de inmediato esta extradición", afirmó Díaz.

El jerarca destacó que Bell Fernández es considerado un objetivo prioritario para las autoridades costarricenses y estadounidenses en materia de lucha contra el narcotráfico.

"Alias 'Macho Coca' es un objetivo de alto valor, no solo para Costa Rica, sino también para el gobierno norteamericano. Debemos de recordar que este se ha constituido un objetivo de persecución conjunta, en este caso un trabajo conjunto del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y, sobre todo, con la DEA", manifestó Díaz.

El fiscal general agregó que, una vez cumplidas las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses y señaladas en la resolución judicial, se dispondrá de un plazo de dos meses para concretar la entrega.



Asimismo, calificó la resolución como un resultado de la cooperación internacional entre las autoridades de ambos países.

"Este es un logro muy importante de cooperación internacional. Sabemos que esta persona, en nuestro país y precisamente en la provincia de Limón, era un objetivo de persecución. También se constituyó así a nivel internacional por parte de la DEA y continuamos realizando ese trabajo conjunto", agregó el fiscal.

Actualmente, Bell descuenta prisión preventiva por otra investigación vinculada al aparente robo de combustible en el Caribe costarricense.

