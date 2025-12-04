Fiscalía realiza 16 allanamientos por caso BCR-SAFI

Desde la mañana de este jueves, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ejecuta un amplio operativo que incluye allanamientos en 16 puntos, como parte de la investigación conocida como BCR-SAFI, tramitada bajo el expediente 21-000209-1218-PE.



Las diligencias se desarrollan en casas particulares y en diversas oficinas relacionadas con la causa, entre ellas la sede de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR) y el departamento de Auditoría del mismo banco, ubicado en las oficinas centrales en San José.



Entre las viviendas allanadas figura la del exdiputado del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), Humberto Vargas.

"El propósito de las intervenciones es localizar evidencia documental y electrónica relevante para la investigación. Entre los elementos buscados figuran registros sobre inversiones efectuadas por la SAFI tanto dentro como fuera del país, además de contratos y permisos de construcción vinculados a los proyectos analizados", indicó el Ministerio Público.

El caso investiga presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública. Las pesquisas abarcan actuaciones atribuidas a la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, relacionadas con al menos nueve proyectos adquiridos.



La Fiscalía también informó que, de forma paralela, la Superintendencia General de Valores mantiene procedimientos disciplinarios y regulatorios contra las partes involucradas.



Los allanamientos están en desarrollo y hasta el momento no hay personas detenidas.



A través de un comunicado de prensa, el BCR indicó lo siguiente:

"La visita de las autoridades corresponde al secuestro de información relacionada con compra de propiedades de BCR SAFI.

"La Junta Directiva de BCR SAFI interpuso, en agosto del 2024, ante el Ministerio Público una denuncia por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) propiedad de BCR Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares, a raíz del Informe de Relación de Hechos elaborado por la Auditoría Interna la Sociedad. La Junta Directiva solicitó la investigación tras recibir tres denuncias anónimas, en marzo 2021

"El Conglomerado Financiero BCR se ha puesto desde el inicio a la orden de las autoridades a cargo de la investigación y ha colaborado en todo momento en el suministro de toda la información que requieren".

