Fiscalía, Procuraduría y Contraloría apelan absolutoria de exescolta de Gerald Campos

Tres instituciones apelaron la absolutoria dictada en favor de quien fuera el agente protector de Gerald Campos cuando este era subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se trata del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la República (CGR), confirmaron las tres entidades ante consultas de Teletica.com.

Las gestiones están bajo estudio del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José, al que la defensa técnica, a cargo del abogado Francisco Dall'Anese, pide que rechace los recursos y declare la firmeza de la resolución 209/2026, que libró de toda culpa y responsabilidad al funcionario de apellido Jara.

Desde la perspectiva de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en el expediente 16-000017-1218-PE "existen elementos suficientes" para que se acredite la culpabilidad del imputado.

"El despacho sostiene que la prueba testimonial y documental presentada en el debate sí acreditó la comisión de ocho delitos de falsedad ideológica, por la introducción de datos falsos en el cobro de horas extra y viáticos, así como de siete cargos de enriquecimiento ilícito, por el acrecentamiento patrimonial que obtuvo el agente por el pago de esos rubros, que ascendió a casi ₡1 millón de fondos públicos", indicó el órgano acusador.

Por su parte, la Abogacía del Estado y el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa se limitaron a precisar que habían impugnado el fallo, sin ahondar en los argumentos planteados.

A criterio de Dall'Anese, los recursos presentan fallas técnicas y no logran cuestionar los motivos principales por los cuales se absolvió a Jara.

Respecto al recurso del Ministerio Público, el jurista señaló que no se explica de qué manera la valoración de la prueba debió ser distinta a como lo hizo el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, al tiempo que agregó que la Fiscalía omitió cuestionar el punto central de la sentencia.

Asimismo, sobre las gestiones de la Contraloría y la Procuraduría, el defensor indicó que sus argumentos incurren en contradicciones y que pretenden usar pruebas inexactas.

"La impugnación que se hace de la sentencia que absolvió al oficial Jara es muy genérica, no puntualiza vicios, en lo cual entiendo la dificultad de los recurrentes. La sentencia está muy bien hecha. Es una pieza jurídica. Y aparte de no puntualizar los vicios, solo enunciarlos en un sentido genérico, no detalla, en mi criterio, agravios reales; es decir, no señala por qué los vicios que apunta, que no se logran comprender del todo, son lesivos o afectan los derechos o las facultades de los órganos acusadores", explicó el defensor.

Dall'Anese aseguró que, reiteradamente, la Sala de Casación Penal ha señalado que esa forma de presentar recursos es inadmisible y ni siquiera debe pasar a la discusión por el fondo.

Jara fue acusado de los supuestos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos para la obtención de beneficios laborales irregulares. En tal sentido, el Ministerio Público llegó a pedir 12 años de prisión en su contra.

Sin embargo, el órgano de primera instancia se inclinó por aplicar el principio de in dubio pro reo, que dispone la absolutoria de un sospechoso si no se tiene certeza absoluta de su culpabilidad.

El caso en cuestión es de especial relevancia en tanto que Campos, actual ministro de Seguridad Pública, también fue acusado por esos mismos hechos. En su caso, se le atribuyen los presuntos de peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.