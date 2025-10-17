Fiscalía pide un año de prisión preventiva para sospechoso de matar a Ligia Faerron

La Unidad de Género de la Fiscalía de San Carlos pidió, este viernes, un año de prisión preventiva contra el sospechoso de matar a Ligia Zulema Faerron Jiménez.

El hombre, de apellido González, es señalado como el presunto responsable de un delito de femicidio en otros contextos.



La solicitud fue presentada ante el Juzgado Penal de San Carlos, durante una audiencia que dio inicio en horas de la mañana.



Según la investigación, la última vez que se tuvo contacto con la víctima fue el 26 de setiembre, fecha en la que, presuntamente, el imputado llegó hasta la vivienda de Faerron.



Las pesquisas preliminares indican que el sospechoso, al parecer, dio muerte a la mujer y, posteriormente, ocultó su cuerpo en una finca ubicada en Javillos de Florencia. Este fue localizado el miércoles anterior, durante un allanamiento dirigido por la Fiscalía.



Además, dos mujeres de apellidos Linares y Monterrey están siendo investigadas por el presunto delito de favorecimiento real, ya que, aparentemente, ocultaron información relevante para el proceso judicial.



La audiencia para la solicitud de medidas cautelares continúa en desarrollo, con la intervención de la defensa del imputado.



El caso sigue en investigación dentro del expediente 25-007889-0059-PE.

