Fiscalía pide sobreseer causa contra alcalde Diego Miranda

El alcalde de San José, Diego Miranda, sale airoso de una denuncia en su contra por los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes.

El Ministerio Público presentó una solicitud de sobreseimiento de la acusación ante la denuncia que realizó la Procuraduría de la Ética contra el alcalde josefino.

En la solicitud de sobreseimiento, de la cual Telenoticias tiene copia, la Fiscalía concluye que no hubo una conducta delictiva por parte del alcalde josefino.

La denuncia de la Procuraduría señalaba que el alcalde había utilizado recursos de la Municipalidad para favorecimiento propio.