Fiscalía pide sacar a Celso Gamboa de juicio para acelerar su extradición a EE. UU.

La Fiscalía General de la República solicitó apartar al abogado Celso Gamboa de un juicio que se le sigue junto al empresario Juan Carlos Bolaños y un primo de este, de apellido Rojas, previsto para iniciar este martes.



El pedido fue dado a conocer en la antesala del debate por el fiscal Christopher Moreno, quien explicó que con el criterio de oportunidad planteado se pretende agilizar la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública a Estados Unidos, donde se le requiere por presunto tráfico internacional de drogas.



Noticia en desarrollo.