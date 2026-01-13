EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Fiscalía pide sacar a Celso Gamboa de juicio para acelerar su extradición a EE. UU.

La solicitud deberá ser resuelta por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.

Por Paulo Villalobos 13 de enero de 2026, 9:05 AM

La Fiscalía General de la República solicitó apartar al abogado Celso Gamboa de un juicio que se le sigue junto al empresario Juan Carlos Bolaños y un primo de este, de apellido Rojas, previsto para iniciar este martes.

El pedido fue dado a conocer en la antesala del debate por el fiscal Christopher Moreno, quien explicó que con el criterio de oportunidad planteado se pretende agilizar la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública a Estados Unidos, donde se le requiere por presunto tráfico internacional de drogas.

Noticia en desarrollo.

Boletín Teletica

Tags
Más notas