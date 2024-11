Fiscalía pide desestimar denuncia sobre supuestos nombramientos irregulares en Salud

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó desestimar una denuncia por supuestos nombramientos irregulares en el Ministerio de Salud.

El pedido fue planteado ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública hace tres meses, confirmó el despacho ante una consulta de Teletica.com.

Será el órgano jurisdiccional el que si acoge o no la gestión del Ministerio Público. Sobre ese particular, este medio mantiene en trámite una consulta adicional ante el departamento de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

​​El órgano acusador no detalló bajo qué argumentos efectuó su solicitud. Sin embargo, la desestimación corresponde a un acto final que archiva una denuncia o actuaciones policiales porque no existen pruebas suficientes, porque no se puede proceder por alguna razón o porque el hecho no es delito.

Sin embargo, esa figura permite que la causa 23-000371-1218-PE sea reabierta si surgen nuevos elementos.

Este mismo caso, pero en la vía administrativa, fue dado a conocer por Teletica.com el 6 de marzo pasado. No obstante, este data del 9 de noviembre de 2023; día en que la Dirección General de Salud ordenó la creación de una comisión ad hoc.

La pesquisa interna de la cartera sanitaria motivó una intervención del Departamento de Desarrollo Humano y la suspensión con goce de salario de tres funcionarios. Hasta ahora se desconoce el plazo por el que se dictó tal medida cautelar y los cargos de las personas que fueron separadas.

El 9 de agosto anterior, este medio reportó que son cinco los nombramientos que dieron pie a la investigación; entre ellos "personal de alto nivel", según la vicepresidenta y titular del ramo, Mary Munive.

La jerarca además achacó a Desarrollo Humano "grandes debilidades" relacionadas con el tiempo que le toma hacer los nombramientos, pues se han identificado casos que han tomado más de un año en hacerse.

Por lo anterior, la ministra pidió a la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) una articulación para que se encargue de fiscalizar y valorar las designaciones de su cartera.