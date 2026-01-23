Fiscalía pide 40 años de cárcel por asesinato de niño de 9 años

El juicio por la muerte de Kilian Ramírez se encuentra en su etapa final, luego de que la Fiscalía expusiera sus conclusiones y solicitara una condena de 40 años de cárcel contra el imputado, de apellidos Calderón Maltés, conocido como “Chavo”, a quien se le atribuye haber disparado contra la vivienda donde se encontraba el menor junto a su familia.



Según la acusación, los hechos se dieron tras una riña entre Calderón Maltés y uno de los tíos del niño, durante una reunión familiar en la que celebraban la Navidad. De acuerdo con los testimonios presentados en el juicio, el sospechoso llegó molesto al lugar, bajo los efectos del alcohol y drogas, buscando confrontación (ver video adjunto de Telenoticias).



La Fiscalía sostiene que, luego de la discusión, el imputado se retiró y regresó armado, disparando en múltiples ocasiones contra la casa. Durante el tiroteo, Kilian se encontraba en su habitación junto a sus hermanos, cuando recibió impactos de bala que le causaron la muerte.



Durante el proceso, la fiscal del caso indicó que el sospechoso conocía a la familia, ya que frecuentaba la zona y recibía ayuda de la propietaria de la vivienda, lo que, según el Ministerio Público, agrava su responsabilidad penal.



Testigos relataron haber escuchado entre 16 y 18 disparos. Una de las tías del menor describió el momento en que encontró al niño sin vida en su cama, con rastros de sangre en la almohada y el rostro.



Además de los 40 años por homicidio, la Fiscalía solicitó 10 años por tentativa de homicidio, debido al riesgo en que quedaron otros ocupantes de la vivienda.



Ahora el proceso entra en la fase de cierre, a la espera de la intervención de la defensa del imputado. El Tribunal de Pavas deberá emitir su resolución en los próximos días, y se prevé que el veredicto se conozca el jueves 29 de enero.



