Fiscalía: Pareja mató a Nadia Peraza, la desmembró y ocultó trozos del cuerpo en refrigerador

Un hombre de apellido Buzano presuntamente asesinó a su pareja Nadia Peraza, la desmembró y ocultó trozos de su cuerpo en frascos, bolsas y prendas de tela en un refrigerador en una casa en San Rafael.

Así lo señala la acusación leída por el fiscal Óscar Serrano la mañana de este miércoles en el inicio del juicio por el femicidio ocurrido entre el 20 de febrero y el 6 de abril de 2024.

De la pieza presentada por el Ministerio Público se indica que el crimen se cometió con un “objeto idóneo” que no pudo ser determinado durante la investigación.

Como parte de la relación de hechos, se describió una serie de situaciones que reflejan el contexto de violencia psicológica y física que supuestamente había alrededor de Peraza en los seis años de unión libre que tuvo con quien en apariencia acabó con su vida. Esa "relación de poder y control" de la que fue víctima la joven, también lo padeció la hija de ambos, cuyo nombre Teletica.com se reservará.

"Durante el vínculo que el acusado Jeremy Buzano mantuvo con la ofendida Nadia Peraza, éste sometió a agraviada una relación de poder y control, ejerciendo sobre ella reiterados eventos de violencia psicológica y física, que con el tiempo incrementó y fueron normalizados por la ofendida, manteniendo la agraviada inmersa en un ciclo de violencia doméstica, producto del cual se produjo una intervención del Patronato Nacional de Infancia que resultó en la entrega provisional de la menor de edad a su abuela materna, Marilyn Espinoza, el 4 de febrero de 2024, y que culminó tomando entre sus manos la vida de la ofendida Nadia Peraza", dice la acusación.

Buzano figura como sospechoso, además del femicidio, de la sustracción patrimonial del celular de la agraviada, 11 cargos de estafa informática relacionados con el uso de la tarjeta de la ofendida en distintos comercios y servicios; así como otros 8 cargos de suplantación de identidad derivados de mensajes enviados desde el teléfono de la joven a allegados en un intento de desviar la atención por su desaparición.

La defensa del sospechoso, a cargo del abogado Francisco Herrera, se limitó a insistir en la inocencia de Buzano, sin entrar a referirse a la acusación.

Por su parte, el acusado se abstuvo de declarar al menos en la etapa inicial del debate oral y público.

El contradictorio, a cargo del Tribunal Penal de Heredia, arrancó en una pequeña sala repleta de medios de comunicación y familiares de la víctima.

​