Fiscalía investigará solicitud de magistrada para borrar información de plataforma judicial

La Fiscalía investigará, por petición del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, una solicitud realizada por una magistrada para que se borrara información contenida en una plataforma en la que se registran datos relacionados con resoluciones judiciales.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial, tras una consulta realizada por Teletica.com. Además, la Corte Plena estudiará un oficio enviado por un abogado litigante en el que se solicita que los magistrados analicen ese mismo caso.

Los hechos

A finales del mes anterior, la magistrada Patricia Solano, Vicepresidenta de la Corte, envió un oficio en el que solicitaba a la encargada de Nexus PJ (una plataforma con información de casos judiciales) eliminar información relacionada con procesos para juzgar a miembros de Supremos Poderes. La solicitud se basaba en que la etapa en la que se encontraban estos procesos es privada y no de acceso libre para terceros, como sí ocurre con las sentencias.

La información que se solicitó eliminar tenía que ver con cinco desestimaciones, es decir , casos que no llegaron a juicio por no encontrarse elementos que ameritaran seguir con el proceso o por que no se hallaron delitos que perseguir.

Los nombres de las personas mencionadas en estos casos no trascendieron.

La encargada de la plataforma Nexus PJ envió la solicitud al Consejo Superior del Poder Judicial, preguntando, entre otras cosas, si a partir de la solicitud de la magistrada, deberían de eliminarse los cinco documentos o solo quitar los nombres de las personas mencionadas. Además, si tal medida se deberá tomar con todos las otras desestimaciones relacionadas con miembros de Supremos Poderes, ahora y en el futuro.

El Consejo resolvió trasladarle el caso a la Dirección Jurídica de la Corte para conocer su criterio al respecto.

Caso a la fiscalía

El caso se filtró a finales de la semana pasada y fue criticado por el abogado litigante Juan Diego Castro, quien envió un documento a la Corte para que analizará el caso en su próxima sesión.

Por su parte, el jerarca del Poder Judicial, Fernando Cruz, señaló que, acerca de este caso, solicitó a la Fiscalía General de la República "realizar los actos de investigación necesarios de acuerdo con las competencias legales de este órgano judicial".

Teletica.com procuró tener la versión al respecto de la magistrada Solano, quien mediante la oficina de prensa contestó que "se referirá al respecto en el momento procesal oportuno como corresponde, al estar este tema bajo examen del Ministerio Público".