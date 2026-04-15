Fiscalía investiga presuntos favorecimientos en el hospital de Puntarenas

La Fiscalía abrió una investigación por presuntos favorecimientos en el hospital de Puntarenas. Al parecer, serían pacientes de clínicas privadas remitidos al centro médico de la Caja.



El caso está siendo investigado en el Ministerio Público y así fue confirmado ante la consulta de Telenoticias:



“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que dirige una investigación relacionada con los hechos que usted refiere, por el presunto delito de concusión, y actualmente se desarrolla contra ignorado, lo que quiere decir que de momento no existen personas individualizadas como imputadas”.



Telenoticias publicó a finales de marzo, una serie de denuncias al interior del propio hospital, sobre supuestos favorecimientos a pacientes referidos de clínicas privadas.



La Fiscalía investiga el presunto delito de concusión, el cual, según el artículo 355 del Código Penal de Costa Rica, señala que se impondrá prisión de dos a ocho años, el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial.



El caso también se investiga al interior del Seguro Social. La institución separó al director de ese hospital por un plazo de dos meses.



El caso se investiga ahora tanto en la vía judicial como en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

