Fiscalía investiga como homicidio culposo muerte de paciente en hospital de Puntarenas

El Ministerio Público investiga como un homicidio culposo la muerte de un paciente de apellido Torres, de 67 años, ocurrida el 15 de mayo anterior en el Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria luego de que presuntamente se le dejara en espera de una intervención de forma intencional.

La apertura de la pesquisa la confirmó a Teletica.com la Fiscalía Adjunta de Puntarenas y llega dos semanas después de que el diario La Nación revelara el caso.

Sobre el particular, el centro médico indicó a este medio que tiene conocimiento de la pesquisa y mostró su anuencia de colaborar con el órgano acusador para esclarecer los hechos "a la mayor brevedad posible".

La causa persigue una aparente mala praxis que derivó en la muerte del adulto mayor. El delito que se sanciona con entre seis meses y ocho años de cárcel, según lo establecido en el artículo 117 del Código Penal.

El Ministerio Público se reservó los detalles de la investigación en apego al secreto de las actuaciones dispuesto en el numeral 295 del Código Procesal Penal.

No obstante, La Nación dio a conocer la denuncia presentada por la jefa de Cardiología del Hospital México, Sofía Bogantes, en la que se explica que el paciente falleció luego de que, supuestamente, no se le realizara un cateterismo cardiaco de emergencia que debió practicarse el 13 de mayo, un día después de que ingresara al Monseñor Sanabria por un infarto agudo de miocardio y shock cardiogénico.

La muerte se dio el 15 de ese mes, un día antes de la fecha para la cual se había programado la intervención, de acuerdo con el diario.

En la gestión presentada por la especialista, se alega que detrás de esa presunta espera intencional en la que se dejó al paciente,﻿ se dio para que el procedimiento se efectuara un fin de semana, en plena jornada de pago excepcional de producción.

Mediante su oficina de prensa, el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas apuntó que mantiene una investigación en curso con el fin de analizar el caso desde el punto de vista técnico y administrativo, "en apego a los principios de transparencia, mejora continua y calidad en la atención".

Esta se lleva a cabo de manera paralela a la que sigue la Fiscalía, la cual avanza en su etapa inicial, que tiene que ver con la recolección y análisis de pruebas para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, el centro médico se dijo comprometido con la seguridad de los pacientes, así como con el cumplimiento de los más altos estándares en la prestación de servicios de salud, y externó su solidaridad con los familiares del paciente.