Fiscalía investiga aparentes torturas contra privados de libertad de La Reforma

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga aparentes torturas de policías penitenciarios contra privados de libertad.

Así lo confirmó el Ministerio Público tras una consulta realizada por Teletica.com.

“Existe una causa en contra del personal de la Policía Penitenciaria, luego de que se denunciaran aparentes hechos de abuso de autoridad y presunta tortura”, indicaron por medio de un correo electrónico.

“No es posible dar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual protege la privacidad de las actuaciones”, agregaron.



Las pesquisas están contenidas dentro del expediente 25-000269-1218-PE.

Este miércoles, Celso Gamboa fue trasladado desde el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero (La Reforma), en San Rafael de Alajuela, a los tribunales del I Circuito Judicial de San José. Uno de sus abogados, Michael Castillo, señaló que el exmagistrado fungía como testigo y ofendido en ese caso, y por eso acudió a la FAPTA.

“Se alegan situaciones de inhumanidad, como lo son los altos periodos de ayuno, condiciones insalubres, nulo acceso a los medios de comunicación, escasa comunicación con sus abogados, escasa comunicación con sus familias. Situaciones incluso de allanamientos durante la noche, madrugada, que les perturban el sueño a las personas que se encuentran privadas de libertad, entre otras más situaciones que vienen siendo investigadas por parte de la Fiscalía”, detalló Castillo.



Este medio solicitó una reacción al Ministerio de Justicia sobre los hechos denunciados y si existen o no procedimientos administrativos abiertos; pero, al cierre de esta nota, las consultas se mantenían en trámite.