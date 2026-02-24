Fiscalía de Costa Rica abre investigación por archivos del caso Jeffrey Epstein

La publicación de los archivos relacionados con el criminal sexual Jeffrey Epstein motivó la apertura de una investigación en Costa Rica, por presuntos abusos contra un menor de edad.

Así lo confirmó la mañana de este martes el fiscal general de la República, Carlo Díaz, ante una consulta de Teletica.com.

El propio jefe del Ministerio Público instruyó a la Fiscalía Adjunta de Género la apertura de una pesquisa relacionada con el caso que ha provocado un sismo en la política estadounidense y europea.

Al caso se le asignó el expediente 26-000155-0994-PE. Este se tramita contra ignorado; es decir, que por el momento no se tienen personas individualizadas como imputadas.

Díaz señaló que, una vez que avance la investigación, se valorará la pertinencia de conformar un equipo de trabajo con jefaturas de fiscalías especializadas, como la de Trata de Personas, Niñez y Adolescencia, o bien, con la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI).

La causa avanza en su etapa inicial, que es privada para terceros, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.