Fiscalía confirma segunda denuncia por presunto delito sexual contra director del OIJ

El Ministerio Público confirmó este martes que recibió una segunda denuncia por presunto delito sexual contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga.



La denuncia, que se suma a la dada a conocer este lunes por el propio Zúñiga, fue presentada ante la Unidad de Género de Cartago.

“La Fiscalía Adjunta de Generó indicó que esta mañana se trasladó a la Unidad de Género de Cartago una denuncia contra Zúñiga López, la cual ingresó ayer a la Oficina de Recepción de Documentos de esa zona.



“Dicha oficina se ubica en el edificio de Tribunales de Justicia y no está adscrita al Ministerio Público, por lo que se debe dar ese traslado para que la Unidad proceda a analizar la denuncia y disponga la apertura de una causa penal”, precisó el Ministerio Público.

El Ministerio Público precisó posteriormente que la nueva denuncia presentada se sigue bajo el expediente 25-001138-1893-PE, por los presuntos delitos de violación contra una mujer y contagio venéreo.

Ayer, Zúñiga reconoció en un video enviado a los medios de comunicación que se le informó de la existencia de una denuncia por presunta violación.



“Lo primero que quisiera indicar es que rechazo categóricamente esta afirmación y, aparte de eso, quisiera indicar que ya hay una investigación por parte del Ministerio Público abierta y que, bajo el principio de transparencia, yo me voy a apartar de cualquier manejo o vinculación con esta investigación.



"Aparte de esto, existe el principio de presunción de inocencia, en el cual, a ninguna persona, aunque se le ponga una denuncia, es culpable de previo. Bajo ese principio de inocencia esperaré los resultados del Ministerio Público a fin de ejercer todos los actos de defensa a mi favor”, dijo el director sobre la primera denuncia.