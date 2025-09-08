Fiscalía acusa y pide juicio contra expareja de Nadia Pereza por femicidio

La Fiscalía de Género de Heredia formuló la acusación contra un hombre de apellido Buzano, de 26 años, por el presunto femicidio de su expareja, Nadia Peraza, una joven de 21 años y madre de una niña que ambos procrearon.

Según la investigación, el crimen ocurrió entre el 20 febrero y 6 abril del año pasado en Bajo Los Molinos de San Rafael, en un apartamento que la víctima y su presunto asesino alquilaban.

El Ministerio Público concluyó que, durante una discusión, el imputado en apariencia descuartizó a la mujer y escondió sus restos en una refrigeradora. Días después, el sospechoso le solicitó a un amigo vivir con él y su padre en María Auxiliadora de Heredia (vea video adjunto).

La pieza presentada por la Fiscalía, a la que Telenoticias tuvo acceso, establece:

"La ofendida Nadia Pereza y el acusado Buzano mantuvieron una relación de unión de hecho por seis años aproximadamente, producto de la relación procrearon una menor de edad nacida el 26 de agosto de 2021. ﻿"Durante el vínculo que el acusado Buzano tuvo con la ofendida Peraza, la sometió a una relación de poder y control, ejerciendo sobre ella reiterados eventos de violencia psicológica y física, que con el tiempo incrementó y fueron normalizados por la víctima, manteniendo a la ofendida inmersa en un ciclo de violencia doméstica que culminó acabando con la vida de Nadia".

Pero el Ministerio Público añade:

"Es así que entre el 20 de febrero de 2024 y el 6 de abril de 2024, (…) el acusado, en absoluto irrespeto por la vida humana, dio muerte a la ofendida Peraza, y posteriormente, para ocultar la comisión del delito, mediante la utilización de un objeto idóneo, procedió a desmembrar el cuerpo sin vida de Peraza, colocando trozos del cuerpo en diferentes frascos, bolsas y prendas de tela, parte de los cuales ocultó en el interior del refrigerador".

Días después del crimen, el sospechoso tomó las pertenencias, incluida la refrigeradora con los restos, y se fue de la vivienda.

El caso salió a la luz, mes y medio después del crimen, el 17 de mayo de 2024, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontró la refrigeradora. A los agentes les llamó la atención que de la misma provenía un olor a descomposición. Fue ahí cuando descubrieron los restos de Nadia.