Fiscalía acusa y pide juicio contra Camilo Rodríguez por supuesta violación

La Fiscalía Adjunta de Pavas solicitó que se lleve a juicio al periodista Camilo Rodríguez Chaverri, a quien se le atribuyen varios presuntos delitos, incluyendo una supuesta violación, según consta en el expediente penal 21-003175-0305-PE.

Así lo confirmó la Fiscalía de la Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV) de Pavas, San José, tras una consulta de Teletica.com, realizada desde el 22 de mayo de 2025.

"La Fiscalía comunicó la acusación al abogado de la víctima, con la finalidad de que se pronuncie respecto a si presentará o no querella (acusación particular)", indicó el Ministerio Público, en un correo con fecha del 2 de junio pasado.

La acusación fue formalmente presentada ante el Juzgado Penal de Pavas, en San José, lo que implica que el Ministerio Público considera concluida la fase de investigación y estima que existen elementos suficientes para sustentar un juicio.



Este medio conversó con Rodríguez, este jueves, quien confirmó que ya fue notificado de esa gestión.



“Hay una tendencia en el país de montar denuncias falsas contra los hombres para alejarlos de sus hijos. Con denuncias falsas, me alejaron de mis hijos hace cuatro años. Tengo cuatro años de no verlos. Montaron denuncias falsas en mi contra de abuso sexual y de violación. Y yo he denunciado a todos los abogados.