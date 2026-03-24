Fiscalía abre investigación contra alcaldesa de Quepos por aparente destrucción de manglar

La Fiscalía de Quepos confirmó a Teletica.com que abrió una investigación contra la alcaldesa, Patricia Mayela Bolaños Murillo, por la aparente destrucción de un manglar ubicado en el centro del cantón puntarenense.



Además, se investiga al jefe de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura de la Municipalidad.

“La Fiscalía de Quepos y Parrita confirmó que abrió una investigación en contra dos personas de apellidos Bolaños Murillo y Valero López, alcaldesa y jefe de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura de la Municipalidad de Quepos, respectivamente, por los hechos que usted menciona.

“Tras conocerse la situación, el despacho solicitó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ordenar la paralización de la destrucción, por lo que ahora se deben realizar otras diligencias para la causa 26-000150-0457-PE. Sin embargo, por ahora no es posible dar más información, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, señaló el Ministerio Público.

El pasado viernes 20 de marzo este medio informó que el SINAC paralizó las obras que se realizaban en el sector conocido como canal de los Padres, así como el decomiso de maquinaria ante denuncias de vecinos y ambientalistas por posible afectación ambiental al manglar.



De acuerdo con Carlos Cordero, director regional del Área de Conservación Pacífico Central (Acopac), las acciones en el canal se originaron a partir de una solicitud de intervención inicial gestionada por la Municipalidad de Quepos, con el objetivo de atender una situación de riesgo en la zona.

"El caso deberá ser analizado por las autoridades competentes para establecer si las intervenciones pueden continuar o si deben suspenderse de forma definitiva, en apego a la normativa vigente. El proceso se encuentra en conocimiento de instancias judiciales, a las que corresponderá determinar responsabilidades", agregó Cordero.

El jueves 19 de marzo, la Municipalidad de Quepos informó, a través de sus redes sociales, que iba a intervenir el canal de los Padres porque "presenta actualmente una fuerte acumulación de sedimentos, basura, ramas, troncos e incluso electrodomésticos, una situación que obstruye el paso del agua y provoca inundaciones en la zona cada vez que llueve".

“Ante esta problemática, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) estará realizando trabajos de limpieza urgente y preventiva en el cauce, con el objetivo de reducir el riesgo y proteger a las familias y propiedades cercanas”, dijo el municipio.

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Sin embargo, ambientalistas de la zona consideran que lo que hubo fue un daño y destrucción del manglar.

"La municipalidad dañó el manglar y destruyó todo. Esto no es una quebrada, es un brazo del estero y en ese lugar había un bosque de manglar. Nosotros nos presentamos a la municipalidad para que pararan los trabajos, pero no nos quisieron atender y tuvimos que acudir directamente con el MINAE", dijo Carlos Ricardo Morales, ambientalista de Quepos.

Este medio intentó conocer la reacción de la Municipalidad de Quepos desde el pasado viernes, pero tras varias llamadas telefónicas y correos no se ha obtenido respuesta.



El caso continúa en investigación mientras se recaban pruebas para determinar la legalidad de las intervenciones y su impacto en el ecosistema del área.

