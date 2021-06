Fiscala Emilia Navas anuncia que se acogerá a su pensión a partir del 25 de agosto

La Fiscala General de la República, Emilia Navas, anunció que se acogerá a su jubilación a partir del próximo 25 de agosto.



Así lo comunicó, este viernes, mediante un comunicado que hizo llegar el Ministerio Público.

"Con el propósito de no debilitar la función del Ministerio Público y la encomiable labor de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y con el fin de no distraer la atención sobre lo esencial, valga decir, el combate frontal contra la corrupción, he decido acogerme a la jubilación a la que tengo derecho", aseguró Navas.