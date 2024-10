Fiscala denuncia que PANI no tenía carro para llevar a mamá de Keibril a juicio

Este miércoles, durante el inicio del juicio por la desaparición de la bebé Keibril en Cartago, se produjo un retraso debido a una aparente falta de coordinación entre el Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en el traslado de la madre de la niña, una adolescente de 13 años.



Edith Morera, fiscal a cargo del caso, informó al tribunal que el PANI, responsable de la custodia de la madre menor de edad, no había podido trasladarla a tiempo.



Según Morera, la funcionaria del PANI había llegado al edificio judicial, pero explicó que no contaban con un vehículo disponible para llevar a la testigo al juicio. Este contratiempo, según la fiscala, no había sido comunicado previamente al Ministerio Público, que había coordinado el traslado desde hace una semana.

"El tribunal había prevenido al Ministerio Público para que presentáramos a la persona menor de edad ofendida, quien es la mamá de Keibril. Hicimos todas las coordinaciones, pero la funcionaria del PANI indicó que no tenían vehículo disponible, algo que no nos habían informado", declaró la fiscala.

Ante la situación, Morera solicitó al tribunal un receso de 30 minutos para reorganizar la presentación de otros testigos mientras se realizaban los arreglos necesarios para el traslado de la madre.

"Le solicito a ustedes, como tribunal, 30 minutos para alterar el orden y presentar testigos más cercanos para no perder el resto de la mañana mientras se termina de hacer la coordinación con la persona menor de edad, dado que ella está en un lugar bastante lejos de Cartago y la coordinación implica, en cuanto al traslado, un tiempo razonable", manifestó Morera.

El tribunal aceptó la petición, y se determinó que la madre de Keibril declare en la segunda audiencia de la tarde.



Sin embargo, el PANI negó las declaraciones de la fiscala. En una respuesta a Teletica.com, el Patronato afirmó que el retraso no fue causado por la falta de un vehículo, y calificó como falsa la versión de la fiscala Morera.

“El PANI coordinó tanto el 25 como el 27 de setiembre con la técnica judicial, Mónica Quesada Valerio, para obtener la información sobre el día y la hora en que se requería a la adolescente, pero no recibimos respuesta”, indicó el comunicado del PANI.

Además, aseguraron que el Ministerio Público no gestionó directamente con ellos el traslado de la menor.



La audiencia, que inició a las 8:00 a.m., forma parte del proceso contra el padre biológico de Keibril, identificado con el apellido Casasola, quien fue acusado por la Fiscalía de tres delitos de violación y uno de sustracción de menor.



El caso sigue su curso mientras se espera el testimonio de la madre durante las próximas horas.