Finalistas del Torneo de Copa se definirán esta semana

Solo quedan cuatro equipos con vida en el Torneo de Copa, y esta semana se darán a conocer las oncenas que disputarán la final del certamen.

Se trata de Puntarenas, Sporting, Saprissa y Liberia.

Mientras los albos abren su llave este martes a las 8 p. m. en Piedra, la vuelta se disputará el sábado a las 6 p. m. en el Lito Pérez.

En cuartos de final, Sporting se impuso a Cartaginés y los naranjas hicieron lo propio ante Herediano.

Al otro lado de la llave, los liberianos clasificaron tras imponerse a Alajuelense, mientras que los morados golearon a Carmelita para sellar su boleto a semifinales.

El primer choque de esta serie se llevará a cabo este miércoles a las 8 p. m. en el Edgardo Baltodano, y la vuelta se disputará en Tibás el domingo a las 4 p. m.