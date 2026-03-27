Finalistas del Torneo de Copa se deciden este fin de semana

Los partidos de vuelta de las semifinales del Torneo de Copa se disputan este fin de semana y ambas series llegan empatadas tras los cotejos de mitad de semana.

El primero de los partidos se disputará en el Lito Pérez, el sábado a las 6 p. m.

Los naranjas buscarán sacar provecho de cerrar en la Olla Mágica, luego de empatar en Puente Piedra 1-1 contra Sporting.

Por los albos marcó Joshua Navarro, mientras que el gol de los chuchequeros fue obra de Renzo Carballo.

En la otra serie también se dio un empate. Liberia ahora visitará la casa de Saprissa el domingo a las 4 p. m.

Por los liberianos anotó Joaquín Alonso Hernández y el tanto morado fue obra de Ariel Rodríguez.

La final del certamen se disputará el miércoles 15 de abril en el Edgardo Baltodano de la ciudad de Liberia.