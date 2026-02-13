Fin de semana de fútbol: así se juega la fecha 7 del Clausura

La fecha 7 del Clausura tiene un choque directo por la cima. El sábado, Herediano recibe a Cartaginés, con ambas escuadras empatadas a 13 unidades.

Los heredianos serán casa en el estadio Carlos Alvarado y las dos oncenas llegan tras ser eliminadas del Torneo de Copa.

Para los brumosos, el partido tiene un valor adicional a los tres puntos, ya que se enfrentan a una seguidilla de juegos complicados.

El miércoles de la próxima semana se miden en el juego de ida ante el Vancouver Whitecaps de la MLS, en casa, para buscar el boleto que los lleve a los octavos de final.

La jornada