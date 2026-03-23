Filas de hasta dos horas reciben a turistas en Aeropuerto Juan Santamaría

Las largas filas en los controles migratorios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se han convertido en una escena recurrente durante la temporada alta. En algunos casos, los turistas deben esperar hasta dos horas para completar su ingreso al país.

El aumento en la llegada de visitantes internacionales ha puesto en evidencia los desafíos operativos y estructurales que enfrenta la principal terminal aérea de Costa Rica. La situación se agrava especialmente cuando coinciden varios vuelos internacionales en franjas horarias similares.

Desde Aeris, empresa encargada de la administración del aeropuerto, señalan que se mantiene una coordinación constante con las autoridades migratorias para atender la alta demanda de pasajeros.

Por su parte, la Dirección General de Migración y Extranjería informó que ha reforzado su capacidad operativa; sin embargo, reconoce que existen limitaciones estructurales en la terminal aérea que impiden aumentar la cantidad de oficiales en servicio.

​El problema se intensifica cuando coinciden varios vuelos internacionales. En esos momentos, los tiempos de espera para pasar el control migratorio pueden extenderse hasta dos horas.

Actualmente, el área de llegadas del aeropuerto cuenta con más de 20 puestos de control, de los cuales entre cuatro y seis se destinan a la atención de nacionales, mientras que el resto se asigna a pasajeros extranjeros.

La situación ocurre en un contexto de crecimiento sostenido del turismo. Solo en los dos primeros meses del año, Costa Rica registró más de 653.000 llegadas internacionales, de las cuales más de 372.000 ingresaron por el aeropuerto Juan Santamaría, principal puerta aérea del país.