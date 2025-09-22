FIFCO vende su negocio de alimentos, bebidas y ‘retail’ a Heineken

La empresa costarricense Florida Ice and Farm Company (FIFCO) anunció, este lunes, la venta de su negocio de bebidas, alimentos y retail a la multinacional Heineken, en una transacción valorada en $3.250 millones.

El acuerdo fue aprobado de forma unánime por la Junta Directiva de FIFCO. La multinacional tiene 23 años de relación con Florida y ya posee el 25% de la empresa.

La negociación implica la venta del 75% restante de Distribuidora La Florida S.A., con sus divisiones de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras (incluyendo la franquicia Musmanni y la cadena de conveniencia MUSI).

También incluye el 100% de FIFCO México S.A., especializado en bebidas listas para tomar. El 75% de Nicaraguan Brewing Holding S.A., que a su vez mantiene participación en la principal cervecería de Nicaragua y una participación del 25% en Cervecería Panamá S.A.

En total, el acuerdo abarca operaciones en Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá, con el compromiso de dar continuidad a la operación para sus colaboradores, socios y proveedores durante el proceso, según explicó FIFCO en un comunicado de prensa.

La compañía conservará su división de hospitalidad, bienes raíces y la participación en el negocio del vidrio. Además, seguirá siendo emisor autorizado en la Bolsa Nacional de Valores.

﻿ “Este acuerdo honra el legado de FIFCO y aporta fortalezas complementarias que amplían el potencial de nuestras marcas icónicas como Imperial. Nos enorgullece dar este paso junto a una empresa que respeta nuestra identidad cultural y ofrece una plataforma global para prosperar”, dijo Wilhelm Steinvorth, presidente de la Junta Directiva.





Heineken, por su parte, calificó la compra como una “oportunidad única” para fortalecer su presencia en Centroamérica.



El cierre de la transacción está sujeto a aprobaciones regulatorias y se espera que concluya en el primer semestre de 2026. FIFCO confirmó que durante este periodo continuará operando con normalidad y que comunicará avances en las próximas etapas.