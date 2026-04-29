FIFA estudia implementar regla Sub-21 que en Costa Rica es cuestionada

Como si se tratara de un adelantamiento al fútbol internacional, en Costa Rica existe la regla de minutos Sub-21 y es cuestionada, pero al mismo tiempo la FIFA estudia la posibilidad de que imponga en el fútbol mundial.

En nuestro país el tema ya ha sido tratado con mucha regularidad y algunos técnicos la han cuestionado abiertamente. El fundamento de quienes la adversan es que el que es bueno, es bueno, sin importar la edad.

Sin embargo, el órgano más alto de la FIFA estudia la posibilidad de obligar a los clubes a nivel mundial a implementarla.

"El Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad un proceso de consulta con todas las partes interesadas pertinentes para implementar la obligación reglamentaria de que los clubes de categoría absoluta cuenten al menos con un jugador canterano de la categoría sub-20 o sub-21 en el terreno de juego y presentar la propuesta ante el Consejo de la FIFA el año que viene", cita el comunicado de prensa de FIFA.

En nuestro país, esa regla ya funciona. Al final de la fase regular, los jugadores Sub-21 deben haber sumado en conjunto 1.220 minutos.

En caso de que los clubes no lo cumplan serán sancionados con tres puntos menos en la tabla.

Bajo la lupa en Costa Rica

Muchos técnicos han cuestionado la norma, dos de ellos fueron Hernán Medford, técnico de Saprissa, y Walter Centeno, estratega de San Carlos.

"A mí no me gusta la imposición, me gusta la convicción. Yo debuté a los 19 años sin regla; Óscar Ramírez debutó a los 16 o 17 años sin regla. Es ahí donde yo digo, ¿para qué esa imposición?", dijo Medford.

Por su parte, Centeno destacó que "lo único que puedo decir de esa regla es ¿Quién la inventó?, ¿Quién se beneficia más de eso? No sé quién será, porque el fútbol no se beneficia. En el Torneo de Copa obligan a poner jóvenes, en el torneo nacional obligan a poner jóvenes y lo que menos está saliendo al extranjero son jóvenes".

Ellos son dos de los técnicos que han brindado su pensamiento sobre este tema que ha sido muy comentado, incluso, desde la Federación plantean rebajar ahora a minutos Sub-20 y bajarla un año, aunque esto aún no ha sido aprobado en asamblea de Unafut.