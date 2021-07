Fieles hacen jornada de oración para pedir celebración de misa en Latín

Un grupo de fieles católicos se reunió frente a la Nunciatura Apostólica, en Rohrmoser, a realizar una jornada de oración con el objetivo de que en el país se retome la celebración de la Santa Misa tradicional en Latín.

El padre Sixto Varela, cura de la Parroquia de San José de Alajuela, comentó a Teletica.com que la iniciativa surgió luego de que el Papa Francisco, el pasado 16 de julio, emitiera un documento que daba autoridad a los obispos para definir si se realizaba o no la Eucaristía en Latín.

Ante esto, el obispo de Alajuela tomó la decisión de cancelar estas celebraciones, a pesar de ser la única parroquia en Costa Rica que la realizaba.

“Estos fieles fueron a la Nunciatura a rezar el Rosario, no es una manifestación ni nada por el estilo, si no nada más rezar y entregarle al Nuncio una carta que hicieron pidiéndole que use sus buenos oficios para ver si se puede lograr algo con el obispo de Alajuela”, comentó Varela.