Fidel Gamboa: el músico que convirtió el alma de Guanacaste en canciones

Fidel Gamboa Goldenberg dejó una huella profunda en la música costarricense. El compositor, arreglista e intérprete nació en Nicoya, Guanacaste, el 6 de agosto de 1961. Su obra llevó las raíces de la tierra guanacasteca a nuevas generaciones.

Gamboa encontró en la música su principal pasión desde muy joven. Aprendió a tocar guitarra en su entorno familiar. Luego estudió en el Conservatorio Castella. Allí desarrolló su talento con instrumentos como el saxofón y el clarinete.

También estudió Historia del Arte en Cuba. Esta experiencia amplió su visión artística y fortaleció su formación (ver video adjunto).

A su regreso a Costa Rica, integró el Grupo Experimental de Adrián Goizueta. En ese espacio consolidó su trayectoria como compositor, arreglista e intérprete.

Su carrera también incluyó la docencia universitaria y su participación como músico de la Orquesta Sinfónica Nacional. Además, creó música para cine, teatro y televisión.

En 1999 fundó Malpaís. La agrupación marcó un antes y un después en la música nacional. Su propuesta mezcló las raíces guanacastecas con sonidos contemporáneos, jazz y música popular.

Canciones como Presagio, Muchacha y Luna, Boceto para Esperanza y Como un pájaro se convirtieron en piezas reconocidas por el público costarricense.

Su trabajo recibió importantes reconocimientos. Entre ellos destacó el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría por la obra 'Inhombre'. En 2011 también recibió el reconocimiento de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) como Compositor del Año.

La música de Gamboa también cruzó fronteras. Artistas internacionales como Rubén Blades y Pedro Aznar interpretaron composiciones de su autoría.

El 28 de agosto de 2011, Fidel Gamboa murió de manera inesperada a los 50 años. La causa fue un infarto múltiple. Su muerte ocurrió un día después de una presentación musical.

Su partida provocó una fuerte conmoción en Costa Rica. Músicos, autoridades y miles de costarricenses rindieron homenaje a su trayectoria.

Fidel Gamboa fue más que un cantante y compositor. Fue un creador que convirtió el paisaje, las raíces y la identidad de Guanacaste en música. Su obra mantiene vivo un legado que continúa inspirando a nuevas generaciones.



