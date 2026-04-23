Fernando Vargas es el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, designó a Fernando Vargas Pérez como nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería; cargo que asume desde este miércoles 22 de abril.



Vargas, quien se desempeñaba como viceministro de la cartera, asume el cargo tras la renuncia de Víctor Julio Carvajal.

"La designación busca dar continuidad a la gestión institucional y a las acciones en curso en favor del sector agropecuario", indicó el MAG mediante un comunicado de prensa.

El nombramiento se produce luego de que, el pasado 14 de abril, el Gobierno informara sobre la renuncia de Carvajal Porras a su cargo como ministro. Su dimisión se dio tras ser designado como director interino del Sistema de Banca para el Desarrollo.

