Fernando Cruz: “El problema no es cuánto dura un magistrado, sino cómo se elige”

El magistrado de la Sala Constitucional y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, considera que el debate sobre la elección de magistrados y fiscales en Costa Rica está enfocado en el punto equivocado.

A su criterio, la discusión no debería centrarse en el tiempo que permanecen en el cargo, sino en garantizar que los nombramientos se realicen con base en méritos y criterios objetivos.

Para el jurista, la credibilidad y fortaleza del sistema dependen menos de la duración de los cargos y más de que quienes los ocupen sean seleccionados mediante procesos transparentes, fundamentados y basados en sus méritos profesionales.

Ante esto, Cruz recordó que esto no es potestad del Poder Judicial, sino del poder político.

“Esto es resorte de la instancia política, pero la instancia política siempre se ha resistido a esto, a que el nombramiento sea con una fundamentación, porque quieren mantenerlo discrecional; entonces, en el pecado llevan la penitencia”, afirmó Cruz.

Cruz señala que el procedimiento actual para elegir magistrados presenta opacidades y debilidades que facilitan decisiones discrecionales.

En su opinión, la Asamblea Legislativa, en el contexto actual de querer reformar el Poder Judicial, debería ﻿realizar cada nombramiento explicando públicamente las razones por las cuales se elige a una persona y cuáles son sus méritos frente a otros candidatos.

“Que se diga: estos son los méritos de los candidatos y vamos a escoger de la terna a uno. Que no sea por la habladera de alguien que va de un lado para otro”, advirtió.

Cruz se remontó al pasado, cuando, tras lo sucedido con la salida de Celso Gamboa de la Sala III, se quisieron hacer recomendaciones a la Asamblea Legislativa en cuanto a los elementos a valorar en la elección.

"La mayoría de la Corte decidió que no tenía injerencia para sugerir ni siquiera al Parlamento qué era lo que pasaba en la designación de magistrados. Yo creo que debieron habérselo propuesto; era una propuesta prudente. La Corte ni siquiera se atrevió a decirles a los señores diputados qué debería cambiarse para fortalecer la escogencia de magistrados y magistradas", indicó.



También recordó que en algún momento se conocieron propuestas para que los magistrados tuvieran por lo menos 50 años de edad, para garantizar así una experiencia como jurista.

Para Cruz, esta situación no es exclusiva de la elección de altos jueces. El mismo riesgo existe, según él, en los nombramientos dentro del Ministerio Público, afirmó.

El jurista recordó que durante años se discutió una ley de carrera fiscal que buscaba fortalecer los procesos de selección y ascenso dentro de esa institución. Sin embargo, la iniciativa no avanzó.