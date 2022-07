Fernando Cruz anuncia que no buscará reelección a presidencia de la Corte Suprema de Justicia

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, anunció esta mañana, en sesión de la Corte Plena, que no buscará la reelección a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, un cargo que ejerce desde agosto de 2018.



Cruz, de 73 años, ya tiene más de 17 en la Sala IV y tiene aprobada su pensión, pero no la ha hecho efectiva.

“Creo que es el momento de señalarles, como lo he venido meditando, que yo no me voy a presentar a la reelección. Me parece que la presidencia que he ejercido es una de transición ante una crisis de 2017 que no he olvidado.