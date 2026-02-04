Fernán Faerron al Cartaginés, pero... ¿Estuvo cerca de Saprissa o Alajuelense? Esto dice su agente

Si hubo un jugador del que su futuro en el mercado de fichajes generó expectativa fue el defensor Fernán Faerron.

El jugador firmó con Cartaginés y tiene todo listo para ser legionario a partir del 1° de julio en España.

Teletica.com conversó con Erick Alonso, agente de Faerron, sobre todos los detalles.

—¿Qué nos puede decir del mercado de fichajes?

Como venimos diciendo todo este tiempo atrás, se ha hablado mucho y muy mal respecto a Fernán, cosa que no entiendo, porque al final es un jugador de selección y que es un profesional y siempre intenta sumar en los equipos donde está.

Como se dijo anteriormente, Fernán está firmado en un club de España, por temas legales y contractuales no podemos desvelar cuál es en este momento, y va a jugar simplemente lo que queda de temporada en España, por así decirlo, en Cartaginés, al final es un equipo de Primera División, se habló que iba a jugar en Segunda, ya vieron que no es así, es un equipo que compite además en competición internacional, entonces bueno, creemos que es un buen sitio para Fernán para que llegue preparado a este salto a Europa.

—Cuando usted dice que está firmado por un club español, entonces Fernán llega a préstamo a Cartaginés...



Sí.

—Para ratificar, el jugador ya tiene un contrato en Europa firmado y viene a préstamo al Cartaginés entonces...



Sí, así es, Fernán el 1° de julio va a estar oficialmente jugando en Europa.



—¿Y cómo fue la negociación del Cartaginés con este club para traer al jugador?

Sí, al final tanto para Fernán le viene bien, porque va a volver a jugar, se va a poner en forma físicamente, en dinámica de equipo, y para Cartaginés también le viene muy bien. Al final está firmando un jugador de garantías, un jugador top tres o cuatro en su posición en Costa Rica, y que le va a dar ese plus también que ellos necesitan en este momento.

—¿Por qué cree que se ha hablado en ese mercado de fichaje sobre Fernán?

Es algo que no lo entiendo, la verdad, porque hemos tenido, como todo el mundo, otras mala prensa con jugadores en su día y demás, pero nunca hemos tenido tanto como ha tenido Fernán. Al final parece que todo se pone en contra de Fernán. Ha habido situaciones, y esto es real con clubes de España y con clubes de Europa, de tener acuerdos bastante avanzados, por así decirlo, y que de repente salgan noticias en las cuales dicen que Fernán va a firmar por un club de Segunda División en Costa Rica. Eso a los clubes, quieras o no, les hace dudar.

¿Está para jugar aquí con nosotros o está para jugar en Segunda División en Costa Rica? Entonces, no entendemos la mala prensa. Yo llego a pensar que puede ser envidias o mala gente que realmente no le desea el bien, o tienen otras prioridades que quieren que otro jugador coja su posición o juegue por delante de él en la selección.

Fernán Faerron. AFP

—¿Qué se espera de Fernán ahora en Cartaginés previo a su nueva aventura en el extranjero?

Bueno, al final él es un profesional y sabe lo que va a hacer. Al final se va a dedicar a entrenar, a jugar y a prepararse con garantías para dar el salto a Europa, siempre siendo profesional y dando el máximo en Cartaginés.



Al final su rendimiento diario y sobre todo en los partidos va a definir también mucho su llegada a Europa.

—Fernán viene de tener una experiencia en Ucrania, que al final tiene que jugar en Turquía por la situación de política que se está viviendo y de guerra también que se está viviendo en esa parte de Europa. ¿El nuevo destino de él en Europa es diferente a la experiencia que él pude haber vivido en Ucrania?

Es totalmente diferente. Al final, en circunstancias normales, la liga ucraniana no es una liga mala y es una liga que te permite tener un buen desarrollo. Pero en la situación en la que llegaron, con una guerra en medio, es imposible jugar y es imposible poder estar centrado en tu rendimiento deportivo, porque al final tu vida está en riesgo y la vida de tu familia está en riesgo.



Entonces, esto es totalmente diferente. Es una situación diferente y un nivel de liga pues bueno, la liga española está entre las tres mejores del mundo.

—¿Costó colocarlo afuera pese a que Costa Rica no fuera la Copa del Mundo? No solo a él, sino pensando también en un mercado en que el fútbol tico, el producto tico, no va a tener quizás esa exposición mundialista?

Sí, sí, totalmente. Al final, la referencia para muchos scouts o directores deportivos del mundo es el Mundial. Entonces, se supone que los mejores jugadores de Costa Rica van a ser los que representen al país en el Mundial. Vamos a ver un caso muy claro con Panamá este año.



Panamá va a jugar el Mundial y a raíz de que Panamá juegue en el Mundial, se va a ver cuántos jugadores panameños van a salir a jugar en el exterior.



—¿El jugador termina en Cartaginés, pero no sé hubo acercamiento con otros clubes como Saprissa o Alajuelense?

La mayoría de los equipos de Costa Rica han preguntado por Fernán, la mayoría, te podría decir que el 80% de ellos.