Feria Nacional de las Fresas 2026 regresa a Vara Blanca

La comunidad de Vara Blanca, en Heredia, celebrará la XIV edición de la Feria Nacional de las Fresas del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, con una agenda que combina tradición, gastronomía y actividades familiares.



El evento reunirá a productores locales, emprendedores y visitantes en torno a uno de los productos más representativos de la zona, con concursos, exhibiciones y actividades culturales durante cuatro días.



La tradicional Feria Nacional de las Fresas abrirá sus puertas este jueves 30 de abril al mediodía frente a la iglesia católica de Vara Blanca, en Heredia, marcando el inicio de cuatro días de celebración que buscan destacar la identidad agrícola y cultural de la comunidad.



La inauguración oficial se realizará ese mismo día a las 4:00 p.m. en la tarima principal, con presentaciones culturales y una programación especial durante la tarde y noche.



Para el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, la feria se desarrollará en horario de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., ofreciendo una amplia variedad de actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Repase aquí el cronograma de actividades:

Entre las principales atracciones destacan la participación de productores locales de fresa, quienes exhibirán la calidad de uno de los cultivos más emblemáticos de la zona, así como una oferta gastronómica enfocada en productos derivados de esta fruta.



Además, los asistentes podrán disfrutar de venta de artesanías, exhibiciones de vehículos modificados 4x4 y overlanding, muestras de caballos, actividades recreativas para niños y un curso de fotografía con celular abierto al público.



Uno de los momentos más esperados será la elaboración del tradicional pastel gigante de la feria, junto con concursos como el comelón de fresa, la fresa más grande y el mejor postre de fresa.



El viernes 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajador, se llevará a cabo una programación especial dedicada a reconocer el esfuerzo de quienes impulsan el desarrollo de la comunidad.



La organización confirmó que la entrada al evento será gratuita y que se contará con espacios de parqueo, así como condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de los visitantes.



De acuerdo con Max Arce, vocero de la organización, "esta feria no solo representa una tradición consolidada a lo largo de 14 ediciones, sino también una plataforma para promover la economía rural y resaltar el valor de la producción agrícola local".



La actividad espera reunir a miles de visitantes y consolidarse, una vez más, como uno de los eventos más importantes de la región.

