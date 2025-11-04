Fenómeno de “limpiaparabrisas” reta a San José: autoridades hacen advertencia

En varias intersecciones josefinas se ha vuelto cada vez más común ver a personas ofreciendo limpiar los parabrisas de los vehículos a cambio de dinero. Esta situación ha llamado la atención de los conductores, quienes señalan que, en ocasiones, algunos de ellos reaccionan con molestia cuando no se les entrega algo a cambio. Incluso, varios automovilistas han denunciado haber presenciado agresiones o amenazas.



Ante este panorama, la Policía Municipal de San José realiza operativos para controlar la presencia de limpiaparabrisas en las principales vías y evitar que la situación siga en aumento.



Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, señaló que muchas de estas personas son extranjeras, principalmente provenientes de países del sur del continente americano.



Solano advirtió que, al igual que en otros países, este fenómeno podría derivar en la formación de grupos organizados dedicados a cometer delitos en distintos sectores de la capital. Según la información que manejan las autoridades, en otras latitudes se han conformado grupos que utilizan esta modalidad para recolectar información y posteriormente ejecutar robos.



Las autoridades hacen un llamado a la población para no brindar dinero a estas personas, con el fin de desincentivar esta práctica que, además, afecta la libertad de tránsito y la seguridad en las vías.



