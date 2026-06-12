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Fenómeno de El Niño ya inició su influencia en el país

Las autoridades piden a las personas racionar el consumo de agua y la electricidad.

Por Jason Ureña 11 de junio de 2026, 20:33 PM

El fenómeno de El Niño ya inició su influencia en el país. Las autoridades piden a las personas racionar el consumo de agua y la electricidad.

Las autoridades lazaron la estrategia “Costa Rica se prepara unida para enfrentar el fenómeno de El Niño” con la que invertirán 82 mil millones de colones en 5 ejes de trabajo: producción, energía, agua, población y comercio.

En producción adoptarán medidas para fortalecer los sectores agrícolas, ganaderos y pesquero.

Con el agua buscan proteger las fuentes de abastecimiento y fortalecer los sistemas de distribución de consumo humano.

También anunciaron atención prioritaria a comunidades y grupos con mayor exposición al impacto y un acompañamiento a los sectores productivos, turismo y pequeñas empresas vulnerables a afectaciones.

El gobierno también lanzó el sitio web enoscr.cne.go.cr para que la población conozca el paso a paso de este fenómeno y su influencia en el país.

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