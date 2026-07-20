Fenómeno de El Niño provocó pico prematuro de virus respiratorios en el HNN

El fenómeno El Niño es el culpable de que el pico de infecciones respiratorias empezara de manera prematura en el Hospital de Niños.

Carlos Jiménez, director del centro médico, explicó que en los años en los que el país se encuentra bajo influencia de este fenómeno, el pico inicia en la semana epidemiológica 24.

Este año, el aumento se dio en julio y el evento meteorológico provocará que se extienda por más tiempo. Según Jiménez, el pico podría finalizar a mediados de setiembre.

El Niño provoca sequía en el Pacífico y lluvias en el Caribe. Los expertos explican que el fenómeno genera las condiciones propicias para la mayor circulación de virus.

Por eso los médicos piden aplicar medidas en casa para prevenir este tipo de infecciones que están provocando un aumento en las consultas en el hospital pediátrico.

El médico explicó que han superado el 100% de su capacidad y esto los obliga a habilitar más espacios de camas para atención de infecciones respiratorias.