Femicidio en Palmares: madre deja una hija de 14 y un joven de 24 años

Una mujer de 41 años fue asesinada de más de 20 puñaladas en Zaragoza de Palmares. La víctima, identificada por el OIJ con el apellido Arroyo, era madre de una adolescente de 14 años y de un joven de 24.

El ataque ocurrió a las 4:24 a.m., cuando vecinos escucharon gritos dentro de la vivienda. Segundos después reinó el silencio, hasta que llegaron ambulancias de la Cruz Roja y unidades de la Fuerza Pública.

Zaragoza, un pueblo usualmente tranquilo, se llenó de consternación tras confirmarse el femicidio. Según vecinos, en la casa se escuchaban frecuentes discusiones y temían que ocurriera una tragedia. La mujer era originaria de San Ramón y llevaba unos seis meses alquilando el inmueble. Testigos también señalaron que en las noches se realizaban fiestas dentro de la vivienda.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue atacada con un arma blanca. El principal sospechoso es un hombre de 18 años, de apellido Quesada, quien habría llamado al 9-11- para confesar la agresión y posteriormente se entregó a las autoridades. Ahora se espera la definición de las medidas cautelares en su contra.

Durante la tarde, el dolor se extendió a una escena conmovedora: Merry, el perro de la víctima, intentaba ingresar a la vivienda mientras vecinos le ofrecían alimento y agua.