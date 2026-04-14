Femicida de Tamara Centeno condenado a 25 años de cárcel

Abion John Moriondo, el femicida de la joven Tamara Centeno, fue sentenciado a 25 años de cárcel.

La sentencia la dictó el lunes el Juzgado Penal de San Ramón, informó un día después el Ministerio Público en un comunicado.

El extranjero, quien estaba casado con la víctima, se sometió a un procedimiento especial abreviado, con el que admitió haber sido responsable de los cargos que le atribuía la Fiscalía Adjunta de la localidad.

Ahora Moriondo permanecerá en prisión preventiva, a la espera de que el Tribunal Penal de la jurisdicción homologue lo resuelto.

La investigación contra el imputado inició el 23 de enero del 2025, luego de que la mamá de la ofendida denunciara la desaparición de Centeno. Tras dicha alerta, el Ministerio Público ordenó la detención del encartado, mientras se realizaron una serie de diligencias.

Un día después, como resultado de los operativos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ubicó el cuerpo de la mujer oculto en una bolsa a la orilla de una carretera de difícil acceso, en La Granja de Palmares.

La joven murió por asfixia, según la autopsia realizada por la Sección de Patología Forense de la Policía Judicial.

Durante las pesquisas, también se logró recuperar el celular de la joven, que estaba abandonado en el basurero de una licorera en San Ramón. El teléfono ﻿estaba en una bolsa con toallas de limpieza.

Centeno tenía cuatro meses de embarazo y, desde la familia de la agraviada, apuntaron en su oportunidad que fue justamente la noticia de la gestación la que desató el conflicto en la pareja.

