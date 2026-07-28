Federativo solicita una mejor valoración previo a entregar licencias a clubes

El miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Alexander Chacón, solicita una mejor valoración previo a entregar aval de participación a clubes por parte del Comité de Licencias.

Por ejemplo, el 30 de junio, el departamento de prensa de la Federación indicó que se le dio la licencia a la Asociación Deportiva San Carlos y le recordó a los clubes que deberán encontrarse al día con sus obligaciones tributarias y con la CCSS. "En caso de incumplimiento, la licencia queda suspendida y no se le programarán partidos", detalla ese comunicado.

Sin embargo; a hoy la realidad es que se le entregó la licencia a los Toros del Norte, pero está suspendida y ya perdió el primer partido en la mesa 3-0 frente a Escorpiones y, a revisión de este medio, el club se mantiene moroso a este martes.

El federativo Chacón sostiene que es mejor no entregar la licencia a los clubes hasta que demuestren que están al día con sus obligaciones y, si no, no otorgarla para evitar que se repita la historia de que un club no comenzó el campeonato, pese a tener la licencia.

"Es importante en aspectos de licenciamiento de clubes que el Comité de Licencias, en la resolución final, solicite que los equipos estén al día con sus obligaciones. Que sea todo en conjunto y no por separado como se hace ahora porque vea el caso lamentable de San Carlos, se le dio licencia y aún no ha llegado a un acuerdo con la CCSS y se dice que hubo o hay deudas con jugadores "Cuál fue el análisis que hizo Licencias para determinar que ese equipo sí podía tener sostenibilidad económica, pero ahora da la casualidad que debe salarios, supuestamente, esas son las cositas que hay que sanear en el procedimiento", comentó Chacón.

Teletica.com envió estas dos consultas a la Federación a las 8:46 a. m., pero al cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta:

1: ¿Queríamos saber por qué el Comité de Licencias le otorgó la licencia de participación de la Asociación Deportiva San Carlos si le adeudaba salarios a sus jugadores?



2: ¿Cuál es el procedimiento del Comité de Licencias?: ¿Por qué primero da una licencia de participación y posteriormente se da un tiempo a clubes para ver si tienen deudas con Hacienda y CCSS? ¿No debería ser al revés (que los clubes demuestren que están sin deudas y de una vez tengan la licencia para no tener que suspenderla como con la Asociación Deportiva San Carlos)?