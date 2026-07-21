Federación tendrá un nuevo Tribunal Disciplinario

La Federación Costarricense de Fútbol tendrá un nuevo Tribunal Disciplinario, así lo dio a conocer este martes en un comunicado de prensa.

Los miembros del Comité Ejecutivo de la FCRF acordaron un cambio total de los integrantes de dicho órgano, que impone las multas a la Primera División.

Quedó de la siguiente manera:

Lic. Miguel Venegas Chacón.



Lic. José Armando Angulo Viales.



Lic. Alfredo Núñez Gamboa.



Lic. Juan Manuel Delgado Martén.



Lic. Randall Madriz Jiménez.



Lic. Ricardo González Díaz.



"La juramentación se llevó a cabo este martes 21 de julio, en horas de la tarde, previo a la primera sesión oficial del nuevo Tribunal, realizada en las instalaciones de la FCRF con 5 de los 6 miembros. El Lic. González Díaz no se pudo presentar hoy por temas médicos", destacó la Federación.



En esta primera sesión el Tribunal analizó las incidencias ocurridas durante el partido de la Recopa disputado el pasado viernes, donde salió expulsado Mariano Torres.

