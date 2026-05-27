Federación señala el camino si quiere regresar 12 equipos a la Primera División

El tema de la cantidad de equipos en la Primera División fue tratado este miércoles por el comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

“La recomendación por parte de nosotros, del Departamento Legal y, por supuesto, apoyado por la Secretaría General, es que si los clubes desean volver a 12 equipos, eso será en un nuevo reglamento, es decir, en este reglamento que está en análisis en este momento, en el cual ellos podrán establecer las normas para subir a 12 en el siguiente torneo, no en este”, explicó Gustavo Araya, secretario del ente.

Araya añadió que el tema de ascensos y descensos se debe ver antes del arranque del torneo, por lo que esto es lo que se le aconseja a los equipos.

“Hubo mucha discusión, mucho análisis. Obviamente, el comité ejecutivo entiende la posición de los presidentes de Unafut, que deseaban de alguna forma incrementar a 12”, comentó sobre el tema.

Araya recordó que la importancia de hacer este tipo de cambios al pie de la letra es que, de adelantar procesos, el fútbol nacional podría verse afectado.

“Hubo mucha discusión, mucho análisis. Obviamente, el comité ejecutivo entiende la posición de los presidentes de Unafut, que deseaban de alguna forma incrementar a 12”, reiteró.

Araya concluyó señalando el interés desde Unafut de volver a campeonatos de 12 equipos.