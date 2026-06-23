Federación lucha contra el narco: crea órgano para temas de control financiero de clubes

La Federación Costarricense de Fútbol creó un órgano auxiliar permanente para la Comisión de Licencias con el objetivo de analizar y revisar temas de control financiero y cumplimiento de los clubes de Primera y Segunda División.

"En este mes de junio, el Comité Ejecutivo de la FCRF aprobó a creación del Órgano de Cumplimiento cuyas funciones e integrantes se detallarán en los próximos días", informó la Federación ante consulta de Teletica.com.



Entre las facultades de este órgano están asesorar, prevenir, investigar y emitir criterios vinculantes al Comité de Licencias en materia de transparencia financiera, origen y legitimación de capitales en la administración de los clubes y en sus transacciones financieras, incluyendo, entre otras, la compra y venta de capital social, la adquisición y venta de activos, el financiamiento público o privado y la compra y venta de jugadores.



Todo esto se da en medio de un contexto en el que las autoridades del país luchan contra el narcotráfico y, además, la detención de quien hasta hace pocos días fuera presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse, requerido por Estados Unidos como parte de un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Además, desde 2024, la Federación se realizó un ajuste normativo importante que consiste en un análisis más exhaustivo y detallado de la información financiera que remite cada club solicitante de licencia.

"Por ejemplo, definir partidas contables adecuadas a la industria para la obtención de información en inversiones, aportes de capital, préstamos, y otros. Toda la información relativa al criterio financiero y particularmente al origen de fondos se debe presentar mediante las herramientas dispuestas por el Colegio de Contadores Públicos y precisamente deben acompañarse de la firma y timbres de un CPA.



"Así mismo, se han instaurado requisitos específicos de carácter legal y financiero para la aprobación de los contratos de administración y la compraventa de clubes. Esto con el fin de identificar las personas físicas que son los beneficiarios finales de estas inversiones y de donde provienen sus recursos", detallan desde la Federación.

También explicaron que la información financiera consiste en estados financieros auditados y atestiguamiento del origen de los fondos, así como flujos proyectados y estado de morosidad con personal e instituciones públicas.

¿Cuántos y cuáles clubes de Primera División han sido prevenidos por la Federación Costarricense de Fútbol por inconsistencias en la información financiera y legal?

En estos momentos, los clubes de la Primera División están en proceso de licenciamiento por medio del Comité de Licencias, que ya envió los requerimientos que deben cumplir para competir la próxima temporada.



Teletica.com envió consultas a la Federación Costarricense de Fútbol y en las respuestas se desprende que las prevenciones financieras a todos los clubes de Primera y Segunda División fueron enviadas el 8 de junio y los equipos tienen hasta el 26 de junio para responder las prevenciones de carácter financiero.

"Por encontrarse en una fase de estudio y análisis la solicitud de licencia de cada club, no se pueden dar detalles específicos sobre las inconsistencias a que se refieren las prevenciones realizadas a los clubes de primera división y Liasce", respondieron desde la Federación.

Además, indicaron que a partir del 26 de junio, cuando reciban las contestaciones de los equipos, Licencias comenzará un análisis detallado de la información recibida por parte de los diferentes equipos.

"Una vez recibidas las contestaciones de las prevenciones, el Comité inicia un proceso de análisis exhaustivo de la información presentada, una vez finalizado procede a comunicar sus decisiones", añade el texto suministrado a este medio.