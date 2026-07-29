Fedefútbol expulsa a San Carlos FC por amaño de partidos

La Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol determinó expulsar por 10 años de toda actividad relacionada con el fútbol al equipo de San Carlos FC debido a la manipulación de partidos.

Así lo comunicó la Fedefútbol mediante un comunicado emitido a todas las ligas y tras una investigación por parte de la Oficialía de Integridad, donde se determinó que hubo cuatro partidos amañados durante el 2025.

San Carlos FC participó de la Liga de Ascenso en la temporada 2024-2025 tras tomar la franquicia del Municipal Garabito.

“La Comisión Disciplinaria resolvió sancionar de conformidad con lo siguiente: a) Prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol por un espacio de diez años a Municipal Garabito FC 3-101-604974 (conocido como San Carlos FC)”, indicó el comunicado.

La decisión se encuentra en firme desde el 20 de julio del 2026, por lo que la prohibición de ejercer actividades dentro del fútbol inicia a correr desde dicha fecha.

La circular fue enviada el 28 de julio a las ligas afiliadas a la Federación Costarricense de Fútbol.

Según dio a conocer el diario La Nación, los cuatro partidos amañados fueron: San Carlos FC 2-8 Quepos Cambute del 19 de enero, San Carlos FC 1-5 Cofutpa del 9 de febrero, Municipal Grecia 6-2 San Carlos FC del 1.° de marzo y San Carlos FC 2-5 Jicaral del 17 de marzo; todos del 2025.

El pasado 29 de junio del 2026, la misma comisión decidió sancionar a tres futbolistas por mantener un esquema de amaño de partidos en este mismo equipo de San Carlos FC.

Los sancionados fueron Fabián Rodríguez, Hansell Arauz y Henry Cooper.

De ellos, el caso más complicado fue el de Rodríguez, al que se le impuso hasta 35 años de sanción porque “trató de inducir a otro equipo” para “intentar realizar amaño”.



