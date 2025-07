Fedefútbol asegura que el Apertura 2025 arrancará sin problemas en 10 días

Pese a que el Tribunal de Conflictos Deportivos (Triacode) avaló que Guanacasteca pueda optar por su licencia en Primera División, en la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) están confiados en que el campeonato arrancará dentro de 10 días y con únicamente 10 clubes.

Así lo aseguró Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol en una amplia entrevista con Teletica Radio.

Araya fue enfático en que el Torneo de Apertura 2025 iniciará sí o sí el próximo 24 de julio, fecha en el que se programaría el primer juego del campeonato entre Guadalupe FC y Herediano.

“Sí, y eso es importante indicarlo, porque dentro de las medidas cautelares no se otorgó ninguna suspensión del torneo, ni se solicitó. Puede ser que lo soliciten ahora, pero nosotros alegaremos que estaba fuera de plazo, pero nos solicitó la suspensión del campeonato y estamos próximos a arrancar con 10 equipos”, explicó con contundencia el secretario.

Pero, ¿Qué podría cambiar la situación para que el torneo arranque luego?

“Tendría que anticiparme a pensar qué cosas pueden hacer las contrapartes, la contraparte. Pero en este momento no veo ninguna posibilidad, o sea, con esto no quiero decir que no vaya a ocurrir, pero lo veo bien complicado, porque fue algo que no solicitaron en ese momento”, expresó.

Además, Araya expresó que no se atreve a decir cuándo estará la resolución final en el caso de la ADG.

“Esta medida cautelar provisional únicamente establece que debemos dejar que ADG participe del proceso de licenciamiento. Ya participaron, además, establece que ADG debe cumplir con los documentos y requisitos establecidos por el Comité de Licencias. Bueno, va a tener que cumplir como todos los demás y va a tener que cumplir sabiendo que presentó unos estados financieros que dicen una situación y decirle a Licencias cómo pasó esa situación”, aseveró.

Finalmente, al ser consultado sobre si se depositó bien el reglamento que se le aplicó a los guanacastecos en el Registro Nacional, el secretario no quiso entrar en detalles.

“Es muy tedioso y quisiera no discutirlo en la prensa, pues es parte de la estrategia, pero el reglamento de licencias es uno, solo hay uno y recibe modificaciones depende del torneo, pero el reglamento se cambia o modifica según el torneo, desde que existe se había presentado, pero por alguna razón de la persona que estaba en el departamento legal antes decidió hacerle modificaciones para un torneo, pero es la única bandera que tiene la defensa, pues la bandera del fondo del asunto no hay forma de defenderlo”, concluyó.