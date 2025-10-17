Fecha del clásico nacional: así se juega la jornada 13 del Apertura 2025

Llegó la fecha 13 del Apertura 2025, y no solo trae el clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa. Los eternos rivales lucharán por el liderato del campeonato.

Los manudos recibirán a los tibaseños en el Morera Soto este domingo a las 6 p. m.. Tras los 90 minutos podría haber un nuevo líder, o los morados podrían haber defendido la primera casilla.

Saprissa viene de ganar en su visita a San Carlos, con un golazo de Mariano Torres, mientras que La Liga expuso los problemas de Herediano con un contundente 1-3 en el Carlos Alvarado.

La jornada 13 comenzará el sábado a las 5 p. m. en el Lito Pérez, con el cotejo entre Puntarenas y Cartaginés.

A las 7 p. m., Pérez Zeledón recibirá a San Carlos.

El primer partido del domingo será en el Edgardo Baltodano, cuando a las 3 p. m. Liberia se mida con Herediano.

El último juego de la fecha se disputará el lunes a las 8 p. m., cuando Guadalupe reciba al Sporting, en duelo de equipos capitalinos.