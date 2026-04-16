Fecha de clásico: así se juega la jornada 16

La jornada 16 del Clausura 2026 tiene varios encuentros clave para lo que suceda en la parte alta de la tabla. Además, se podría definir el tema del descenso.

Aun así, todos los ojos se posan sobre el último de los cinco juegos: el clásico nacional.

El domingo, Alajuelense recibirá al Saprissa y el resultado afectará la lucha en la parte más alta de la clasificación.

Al juego llegarán los morados luego de coronarse en el Torneo de Copa, y los manudos saben que necesitan los tres puntos para seguir peleando por un lugar en semifinales y poder defender su corona.

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