Fecha 6 del Clausura comienza este viernes

El campeonato nacional regresa a la participación luego de que el fin de semana pasado fueran las elecciones presidenciales. Además, será sin descanso, puesto que a mitad de esta semana se realizaron la ida de los cuartos de final del Torneo de Copa.

El primer partido será este viernes a las 8 p. m. entre Liberia y Puntarenas en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

El partido más atractivo es el Clásico Provincial entre Alajuelense y Herediano, que se realizará este sábado a las 8 p. m. en el Morera Soto.

Los rojiamarillos marchan líderes con 12 puntos en cinco partidos, mientras que los campeones nacionales son cuartos con ocho unidades.

Además, otro duelo interesante es el de Walter Paté Centeno contra Hernán Medford en La Cueva este domingo a las 3 p. m.

Ambos técnicos tendrán un interesante cara a cara por el torneo nacional.

Medford ya tuvo su primer partido en Tibás, aunque fue por Copa; ahora será en campeonato nacional, donde los morados son sextos con seis unidades.

La programación completa: