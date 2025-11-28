Fecha 17: este fin de semana se pueden definir los semifinalistas

La fecha 17 del Apertura 2025 llega con tres equipos clasificados. El cuarto podría conocerse este fin de semana.

Mientras Alajuelense, Saprissa y Cartaginés ya tienen su boleto, Liberia podría unirse a la fiesta.

Los de José Saturnino Cardozo necesitan un punto para clasificar y así ponerle fin a las aspiraciones de Pérez Zeledón y Herediano, ubicados en el quinto y sexto puesto.

Este es el panorama para esta jornada y estos son los horarios:

Sábado

• Guadalupe – Pérez Zeledón, 5 p. m.

• Herediano – San Carlos, 8 p. m.

Domingo

• Cartaginés – Alajuelense, 11 a. m.

• Saprissa – Liberia, 4 p. m.

• Puntarenas – Sporting, 5 p. m.